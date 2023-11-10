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عربي-دولي
أمير قطر يتوجه للقاهرة لإجراء مباحثات مع السيسي بشأن غزة
Lebanon 24
10-11-2023
|
01:08
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أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد غادر البلاد صباح اليوم الجمعة إلى القاهرة.
وكانت مصادر مصرية مطلعة لقناة "القاهرة الإخبارية" قد ذكرت أمس بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد سيصل إلى مصر اليوم الجمعة في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
وتبذل قطر وعدد من الدول جهودا مشتركة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل وقف إطلاق النار ليوم أو يومين في قطاع غزة أو مقابل عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد زار العاصمة الإمارتية أبو ظبي أمس الخميس، وبحث مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وسبل تعزيز العمل والإنساني وحماية المدنيين وخفض التصعيد.
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