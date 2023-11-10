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عربي-دولي

طائرة مساعدات إضافية لقطاع غزة من وزارة الطوارئ الروسية

Lebanon 24
10-11-2023 | 01:17
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تسيير طائرة "إيل-76" محمّلة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، أقلعت صباح اليوم من مطار قازان في جمهورية تتارستان الروسية قاصدة مطار العريش المصري.
 
وجاء في بيان صدر عن الوزارة في صحفتها على "تلغرام": "تحمل الطائرة الروسية 25 طنا من المساعدات الإنسانية الجديدة لسكان قطاع غزة وأقلعت من مطار قازان قاصدة مصر، ليصار هناك إلى تفريغ حمولتها ونقلها برا إلى قطاع غزة".
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وأضاف البيان أنه تم تسيير طائرة المساعدات بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، وأن المساعدات تشمل المواد الغذائية والمستلزمات الصحية والملابس والبطانيات والمواقد. (RT)
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