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وصول 2500 طن من الأسلحة والذخائر إلى ميناء أشدود في إسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
10-11-2023 | 01:40
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أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بوصول سفينة شحن تحمل نحو 2500 طن من الأسلحة والذخائر إلى ميناء أشدود، دون أن تشير إلى مصدر هذه الأسلحة، أو الميناء الذي انطلقت منه السفينة.
 
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفينة رست في ميناء أشدود في عملية مشتركة قامت بها الوحدة المسؤولة عن النقل الدولي في مديرية المشتريات، وشعبة التخطيط وبناء الطاقة، ووحدة النقل والمواصلات في لواء آمون، وقسم التكنولوجيا واللوجستيات والذراع البحري.
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وخلال رحلتها إلى إسرائيل، رافقت السفينة سفينة حربية تابعة لشركة Sea Arm.
 
وحتى الآن، وصلت إلى إسرائيل 123 طائرة شحن و7 سفن محملة بأكثر من 7000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية. (RT)
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