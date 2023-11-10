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عربي-دولي

مدخله من مكان "غير متوقع".. إسرائيل تعثر على نفق لحماس

Lebanon 24
10-11-2023 | 02:47
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عثرت فرق الهندسة في الجيش الإسرائيلي على نفق لحماس خلال عملياتها في عمق شمال قطاع غزة، وهو النفق رقم 91، الذي يتم اكتشافه في المنطقة منذ ذلك الحين بدأت العملية البرية الإسرائيلية.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، ما يميز هذا النفق هو مكان وجوده، حيث عثر جنود الكتيبة 614 التابعة لفيلق الهندسة القتالية عليه في منزل لأسرة واحدة بحي راقي على الشاطئ، داخل غرفة نوم أسفل سرير مخصص للأطفال.
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وقال أحد ضباط الكتيبة: "الطريقة التي تعمل بها حماس ليست أخلاقية، إنهم يستخدمون غرفة أطفال لإخفاء نفق أسفل سرير طفل، هذا هو الواقع".
 
ويتفرع النفق إلى فرعين غربا نحو الساحل، والآخر جنوب شرق نحو مدينة غزة، حيث يعتقد أن شبكة الأنفاق الرئيسية لحماس موجودة هناك.

وتم تكليف كتيبة الهندسة القتالية بتطهير الطرق، باستخدام جرافات D9 المدرعة بالإضافة إلى تحديد وتدمير البنية التحتية لحماس، بما في ذلك الأنفاق وقاذفات الصواريخ ومواقع أخرى لم يقصفها سلاح الجو. (سكاي نيوز عربية) 
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