Advertisement

عربي-دولي

هنية التقى مدير المخابرات المصرية... هذا ما بحثه الطرفان

Lebanon 24
10-11-2023 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1128601-638352089426908005.jpg
Doc-P-1128601-638352089426908005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن رئيس مكتبها السياسي في الداخل إسماعيل هنية التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل، وتباحثا بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وكانت حماس قد أعلنت أمس الخميس عن وصول وفد من الحركة إلى مصر ضم مسؤولين كبارا، بينهم رئيس المكتب السياسي في الخارج خالد مشعل وعضو المكتب السياسي خليل الحية، إضافة إلى هنية.
Advertisement

وهذه الزيارة هي الأولى التي يجريها هنية إلى مصر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتأتي الزيارة وسط مساع سياسية مكثفة وتحركات دبلوماسية في المنطقة للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، حيث تحدثت الولايات المتحدة عن موافقة إسرائيل على هدن إنسانية لـ4 ساعات يوميا، في حين نفت إسرائيل وقف إطلاق النار، وقالت إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز -الثلاثاء الماضي- الموقف المصري من الأزمة، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2023-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2023-11-10
06:36 | 2023-11-10
06:32 | 2023-11-10
06:30 | 2023-11-10
06:23 | 2023-11-10
06:19 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24