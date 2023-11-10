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عربي-دولي
هنية التقى مدير المخابرات المصرية... هذا ما بحثه الطرفان
Lebanon 24
10-11-2023
|
03:27
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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن رئيس مكتبها السياسي في الداخل إسماعيل هنية التقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل، وتباحثا بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.
وكانت حماس قد أعلنت أمس الخميس عن وصول وفد من الحركة إلى مصر ضم مسؤولين كبارا، بينهم رئيس المكتب السياسي في الخارج خالد مشعل وعضو المكتب السياسي خليل الحية، إضافة إلى هنية.
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وهذه الزيارة هي الأولى التي يجريها هنية إلى مصر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتأتي الزيارة وسط مساع سياسية مكثفة وتحركات دبلوماسية في المنطقة للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، حيث تحدثت الولايات المتحدة عن موافقة إسرائيل على هدن إنسانية لـ4 ساعات يوميا، في حين نفت إسرائيل وقف إطلاق النار، وقالت إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز -الثلاثاء الماضي- الموقف المصري من الأزمة، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وفق بيان للرئاسة المصرية.
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