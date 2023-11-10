"بمن فيه".. ضابط إسرائيلي يهدّد بقصف هذا المستشفى في غزة!

أفادت السلطات في غزة بأن قوات العدو الإسرائيلي تتواجد في مربع المشافي وسط غزة، وتطالب بإخلائها.

إلى ذلك، استهدف العدو الإسرائيلي مبنى العيادات الخارجية في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وفقاً لما ذكرته الجزيرة.

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بدوره، علّق مدير مجمع الشفاء الطبي على المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين والأطفال في المجمع، وقال في حديث للتلفزيون للعربي: ما حدث في مستشفى الشفاء إمعان في استهداف المؤسسات الطبية في غزة، مشددا على أن الاحتلال يمعن في استهداف المستشفيات في غياب محاسبة دولية على جرائمه.

وأضاف: " ضابط إسرائيلي هددني بقصف المستشفى باعتباره منطقة عسكرية"، وتابع: "نتوقع قصف المستشفى بمن فيه في أي لحظة، لكن الطواقم الطبية لن تغادر المستشفى ولن نتخلى عن المرضى بداخله، والمستشفى الآن في عهدة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي". (التلفزيون العربي)