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عربي-دولي

أردوغان: هدفنا ضمان وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
10-11-2023 | 04:06
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعمل على وقف إطلاق النار في غزة، مطالبا إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإبرام صفقة تبادل أسرى.
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وقال أردوغان: "هدفنا ضمان وقف إطلاق النار في غزة ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لذلك".

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على غزة، أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 11 ألف شهيد وتدمير البنى التحتية وتهجير معظم السكان.

وقال أردوغان إن بلاده تخطط بدقة للخطوات التي ستقوم بها عقب وقف إطلاق النار. وأضاف "نطور معادلات لتأسيس سلام مستدام".

وطالب بزيادة الضغط على إسرائيل لضمان عبور الجرحى الفلسطينيين من غزة.

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