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شاهد لحظة وصول أمير قطر إلى مصر (فيديو)

Lebanon 24
10-11-2023 | 04:29
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وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مصر في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.


وكان السيسي في استقبال أمير قطر لحظة وصوله إلى المطار، حيث من المقرر مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
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وتأتي زيارة أمير قطر في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
 
وتبذل مصر وقطر جهودا مشتركة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل وقف إطلاق النار ليوم أو يومين في قطاع غزة أو مقابل عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين. 
 
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