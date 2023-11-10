مع اقتراب الدبابات من مستشفى رئيسي في غزة.. كيف سيتصرف الجيش الإسرائيلي؟

Advertisement

يضيّق الجيش الإسرائيلي الخناق على وسط مدينة غزة ومستشفى الشفاء الرئيسي بها، الذي تقول إسرائيل إنها "تخفي مركز قيادة لمسلحي حماس".وشاهد سكان مدينة غزة، الخميس، دبابات إسرائيلية على بعد نحو 1.2 كيلومتر من مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية في قطاع غزة، وفق وكالة رويترز.ويثير ذلك تساؤلات بشأن الطريقة التي ستفسر بها إسرائيل القوانين الدولية، في ما يتعلق بحماية المنشآت الطبية وآلاف النازحين الموجودين فيها.ولم تحدد إسرائيل خططها المحتملة للمستشفى، لكنها قالت إن "أولويتها القصوى هي تفكيك البنية التحتية لقيادة حماس". وأوضحت إسرائيل أن "أفرادا من سلاح المهندسين يستخدمون المتفجرات لتدمير الأنفاق في شبكة حماس الواسعة تحت الأرض".إن أي محاولة إسرائيلية للسيطرة على مستشفى الشفاء، حيث أظهر مقطع فيديو حصلت "رويترز" عليه هذا الأسبوع مسعفين يهرعون لعلاج جرحى يتدفقون على المكان، ستهدد بخسائر فادحة في صفوف المدنيين وقد تثير تنديدا دوليا. (الحرة)