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مقتل نحو 700 شخص بغرب دارفور خلال يومين

Lebanon 24
10-11-2023 | 04:40
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اعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن ثمة تقارير عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بين يومي 4 و5 تشرين الثاني الجاري.

وأضافت المنظمة في بيان أمس الخميس أن 100 شخص أصيبوا و300 آخرين في عداد المفقودين.
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وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من احتدام القتال في إقليم دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع مع دخول الحرب بينهما شهرها السابع.
 
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