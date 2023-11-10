مقتل نحو 700 شخص بغرب دارفور خلال يومين

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اعلنت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن ثمة تقارير عن مقتل نحو 700 شخص في غرب دارفور بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بين يومي 4 و5 تشرين الثاني الجاري.وأضافت المنظمة في بيان أمس الخميس أن 100 شخص أصيبوا و300 آخرين في عداد المفقودين.وكانت الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من احتدام القتال في إقليم دارفور بين الجيش وقوات الدعم السريع مع دخول الحرب بينهما شهرها السابع.