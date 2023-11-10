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عربي-دولي

"فضيحة جنسية" تطالُ مسؤولين أميركيين.. هؤلاء تورّطوا بـ"شبكة بيوت دعارة"!

Lebanon 24
10-11-2023 | 04:37
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ذكرت شبكة "CNN" الأميركيّة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ضبط "شبكة بيوت دعارة راقية" في ماساتشوستس وفيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، ونفذ إثر ذلك حملةً من الاعتقالات.
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ووصف القائم بأعمال المدعي العام الأميركي في ماساتشوستس، جوشوا ليفي، نوع العملاء في هذه الشبكة، قائلًا: "إنهم أطباء ومحامون ومحاسبون ومسؤولون منتخبون تنفيذيون بارزون في شركات تكنولوجيا وشركات أدوية وضباط عسكريون ومتعاقدون مع الحكومة وبروفيسورات وعلماء. اختر مهنة، ولا بد أنهم موجودون في هذه القضية".

وبحسب ما تم نقله، فإن الخدمة كانت تكلف ما بين 250 دولارًا إلى 600 دولار في الساعة، في حين أن التحقيقات في القضية لا تزال جارية. (CNN)
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