عباس: السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم: "إن السلطة الفلسطينية مستعدة لتسلم مسؤولية قطاع غزة في إطار حل سياسي شامل"، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع: "نؤكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

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