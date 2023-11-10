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عربي-دولي

عبر "نظام باتريوت".. الجيش الإسرائيلي يعترضُ "هدفاً مشبوهاً" في وادي عربة

Lebanon 24
10-11-2023 | 06:19
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراضه هدفاً وصفه بـ"المشبوه" في منطقة وادي عربة باستخدام منظومة "باتريوت".

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي قبل قليل هدفا مشبوها في منطقة العربة (وادي عربة) جنوبي البلاد، باستخدام منظومة (باتريوت)".
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ولفت إلى أنّ "الهدف لم يعبر الأراضي الإسرائيلية"، دون تفاصيل أخرى.

وهذا الاعتراض هو الثالث الذي نعلن عنه كيان الاحتلال، لأهداف في جنوبي البلاد خلال يوم الخميس.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أشارت قبل صدور البيان إلى أن هدفاً مشبوهاً تم اعتراضه قرب مدينة إيلات قبل دخوله إسرائيل، مشيرة إلى أنه قد يكون "طائرة مسيرة".
 
وفي وقت سابق الخميس، وقع انفجار ساحة مدرسة بمدينة إيلات، جراء إطلاق طائرة بدون طيار، رجحت مصادر أمنية إطلاقها من اليمن أيضا، بحسب وكالة الأناضول.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت استهدافها جنوبي دولة الاحتلال "بدفعة من الصواريخ الباليستية وإصابة أهداف محددة"، دون ذكر توقيت العملية.

وقال المتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع في بيان: "أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة وحساسة لكيان العدو الصهيوني جنوبي الأراضي المحتلة، منها أهداف عسكرية في إيلات".

وأكدت جماعة الحوثي، غير مرة، إطلاقها طائرات مسيرة وصواريخ على أهداف داخل الأراضي المحتلة؛ ردا على العدوان المتواصل على أهالي قطاع غزة. (عربي21)
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