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عربي-دولي

إستطلاع جديد.. هذه نسبة الإسرائيليين المؤيدين لإعادة "إحتلال غزة"

Lebanon 24
10-11-2023 | 06:23
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أظهر استطلاع أسبوعي لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن 59% من الإسرائيليين يؤيدون "هدنة إنسانية" في قطاع غزة، شرطها الأساسي استعادة الأسرى والمحتجزين، فيما أبدى 44% من المستطلعين رغبتهم في بقاء إسرائيل بالقطاع وإعادة احتلاله.
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وبحسب الاستطلاع، فإن 39% من الإسرائيليين الذين شاركوا في الاستطلاع يشترطون استعادة جميع الأسرى والمحتجزين من أجل الموافقة على "هدن إنسانية"، فيما وافق 16% على استعادة جزء منهم على الأقل.

وعارض 30% من الإسرائيليين وقف إطلاق النار، دون أي علاقة لموضوع الأسرى والمحتجزين. في بالمقابل، نادى 3% فقط بوقف إطلاق النار دون أي شرط فيما لم يبلور 8% من المستطلعين موقفاً حول الموضوع.

كذلك، أظهر الاستطلاع أن الإسرائيليين منقسمون في رأيهم بشأن مصير قطاع غزة بعد الحرب، على افتراض أن إسرائيل ستتمكن من القضاء على حركة حماس، إذ يؤيد 41% منهم الخروج من القطاع، فيما يشترط 33% نقله إلى سيطرة دولية، و8% فقط يؤيدون نقل السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية.

بالمقابل، يؤيد 44% بقاء إسرائيل في القطاع وإعادة السيطرة عليه (احتلاله)، منهم نحو 22% يؤيدون السيطرة الأمنية فقط، فيما نصفهم الآخر 22% يؤيدون أن يشمل ذلك أيضاً إقامة "بلدات مدنية" (مستوطنات) في غزة.

غانتس يتفوق على نتنياهو في رئاسة الحكومة
ورداً على سؤال، أي الاثنين أنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أم بني غانتس، رئيس حزب "همحانيه همملختي" (المعسكر الرسمي)، حصل نتنياهو على نسبة تأييد 26% مقابل حصول غانتس على 52%، في حين قال 22% إنهم لا يعرفون.

ويظهر تقسيم المشاركين في الاستطلاع أن 53% من مؤيدي "الليكود" في الانتخابات الماضية، يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب، مقابل 24% لغانتس، فيما قال 23% إنهم لا يعرفون.

أما في صفوف مؤيدي "همحانيه همملختي" في الانتخابات السابقة، فيرى 2% فقط بأن نتنياهو هو الأنسب، فيما يرى 98% أن غانتس ملائم أكثر لرئاسة الحكومة، بينما أجاب 90% بين مؤيدي حزب "يش عتيد" بأن غانتس هو الأنسب، مقارنة بـ 1% فقط أيدوا نتنياهو و9% أجابوا بـ "لا أعرف".

وتشير نتائج استطلاع هذا الأسبوع، إلى تغييرات طفيفة في عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب، باستثناء حزب "ميرتس" الذي ينخفض بمقعدين، ليقف عند أربعة مقاعد فقط.

وتحصل أحزاب المعارضة مجتمعة على 77 مقعداً، أقل بمقعد واحد من استطلاع الأسبوع الماضي، فيما يحصل الائتلاف الحاكم الحالي على 43 مقعداً، أي أكثر بمقعد واحد من الاستطلاع الماضي.

ورداً على سؤال تحدث عن اختيارات الإسرائيليين لتمثيلهم في الكنيست في حال جرت الانتخابات اليوم، حصل حزب "هماحانيه همملختي" على 40 مقعداً (39 في الاستطلاع السابق)، والليكود 18 مقعدًا، و"يش عتيد" 14 مقعدًا، و"إسرائيل بيتنا" 9، و"شاس" 9، و"يهدوت هتوراة" 7، و"عوتسما يهوديت" 5، والجبهة والتغيير 5، والموحدة 5، و"ميرتس" 4، والصهيونية الدينية 4، فيما لا يجتاز حزب العمل نسبة الحسم. (العربي الجديد)
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