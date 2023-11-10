لازاريني: الأطفال الذين قُتِلوا في غزة لم يكونوا ’إرهابيين’ أو ’حيوانات بشرية’

دعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى وقف "المذبحة" في قطاع غزة، قائلاً: "إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا".

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مقالة صحافية، وزعتها الأونروا كبيان واوردتها"فرانس برس: "إن الأطفال الذين قُتِلوا في غزة لم يكونوا ’إرهابيين’ أو ’حيوانات بشرية’ أو ’أشخاصاً يجب محوهم’".

وأكد فيليب لازاريني "مثلهم مثل جميع الأطفال، كانوا مفعمين بالحياة. كانت لديهم أحلام وتطلعات. وعلى هذه المذبحة أن تتوقف. إنها فرصتنا الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا". (وكالات)