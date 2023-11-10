ولي العهد السعودي: ندعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين

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دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، إلى "إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين".وأكد بن سلمان، في كلمته له خلال القمة السعودية الإفريقية، المنعقدة في الرياض، "إدانة المملكة لما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري، واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني".ولفت إلى أن "المملكة والدول الإفريقية تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار".