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عبداللهيان: توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل و"حماس" لا مفر منه

Lebanon 24
10-11-2023 | 07:10
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قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إنّ "توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل و"حماس" لا مفر منه".

وقال لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي: "نظرا لتزايد حدّة الحرب ضدّ السكان المدنيين في غزة، فقد أصبح توسيع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه". (سكاي نيوز)
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