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عربي-دولي

لماذا لا تردّ إسرائيل على هجمات الحوثيين؟

Lebanon 24
10-11-2023 | 09:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ إسرائيل لم تردّ عسكريّاً على الهجمات الصاروخية بالطائرات المسيّرة التي شنّها الحوثيون في اليمن، لأسباب عسكرية وسياسية وجغرافية.
واكتفت إسرائيل حتى الآن، بالتصدي فقط للهجمات الحوثية.
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ويقول الباحث في العلاقات الدولية جاسر مطر في هذا السياق، أنّ "عدم رد إسرائيل على اليمن نصيحة أميركية على غرار نصيحتها لها بعدم ضرب العراق وقت حرب الخليج عام 1991، عندما أطلقت بغداد صواريخ على إسرائيل بهدف تحقيق مكاسب سياسية".
ويُضيف: إذا فكرت إسرائيل في الرد وأطلقت طائرتها لضرب الحوثيين، فهذا يعني عبور تلك الطائرات أجواء دول في المنطقة، وفي هذا الوقت الاستقرار مع هذه الدول مطلوب للغاية".
ويُشير إلى أنّ "إسرائيل تعتمد على الولايات المتحدة في تأمين البحر الأحمر والردّ على الهجمات اليمنية، وفي بداية الصراع اعترضت واشنطن صواريخ أطلقت من اليمن تجاه إسرائيل".
ويوضح أنّ "المسافة من إسرائيل حتى اليمن تتخطى 2000 كم، ولذا سيكون مرهقا للغاية إذا فكرت إسرائيل في ضرب اليمن".
ويرى أنّ "الحوثي ليس لديه الإمكانيات الكبيرة لتوجيه ضربة على إسرائيل تستدعى الردّ، أما شنه الهجمات الأخيرة، فاعتقد أنها رسالة لإسرائيل بأن سوريا ولبنان واليمن سيكونون محاور قتال في حال التصعيد، إلا أن مشاركة هذه الدول في هذا القتال غير واقعية، وستكون مكلفة للغاية، إلا إذا اتخذتها إيران قاعدة لتوجيه ضربات لإسرائيل في حال اتساع الصراع، لكن إيران تضع لبنان في مقدمة الدول التي ستعتمد عليها لقرب حدودها مع إسرائيل".
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