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حماس تطلق صواريخ في عمق «إسرائيل» وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

Lebanon 24
10-11-2023 | 08:00
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انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والمناطق المحيطة بها، اليوم، في الوقت الذي قالت فيه حركة حماس إنها أطلقت صواريخ في عمق إسرائيل، فيما وصفته بأنه رد على تزايد عدد القتلى المدنيين في حرب غزة.

 

وقال مسعفون إن امرأتين في تل أبيب أصيبتا بشظايا وذلك بعد هدوء نسبي في إطلاق الصواريخ في وقت تشن فيه القوات الإسرائيلية هجوما بريا على غزة في الأسبوع الخامس من الحرب.

 

وقال الجيش الإسرائيلي إن "نحو 9500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة أطلقت على إسرائيل من غزة وجبهات أخرى منذ 7 تشرين الأول، أسقط منها ألفين بفضل الدفاعات الجوية المصممة لتجاهل المقذوفات التي تقع دون أضرار في مناطق مفتوحة".

 
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وأضاف الجيش أن نحو 12 بالمئة من صواريخ غزة، ومعظمها محلية الصنع، سقط داخل الأراضي الفلسطينية.

 

وتابع: "مع دخول القوات على الأرض، حدث انخفاض كبير في عدد عمليات الإطلاق". 

(سكاي نيوز)
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