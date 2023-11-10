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نتنياهو: الهجوم ضد "حماس" استغرق وقتا أطول مما كنت آمل

Lebanon 24
10-11-2023 | 09:45
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي المستمر أكثر من شهر ضد "حماس"، استغرق وقتا أطول مما كان يأمل.


وأضاف نتنياهو في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "آمل تحقيق ذلك بسرعة لكننا نواجه ظروفا على الأرض وسلامة قواتنا والرهائن لدى حماس". (روسيا اليوم)
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