نتنياهو: الهجوم ضد "حماس" استغرق وقتا أطول مما كنت آمل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي المستمر أكثر من شهر ضد "حماس"، استغرق وقتا أطول مما كان يأمل.





وأضاف نتنياهو في تصريحات لقناة "فوكس نيوز": "آمل تحقيق ذلك بسرعة لكننا نواجه ظروفا على الأرض وسلامة قواتنا والرهائن لدى حماس". (روسيا اليوم)

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