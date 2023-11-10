في إسرائيل.. عندما يدعو الأطباء لقصف المستشفيات فوق رؤوس المرضى

وقّع عشرات الأطباء في إسرائيل الذين تأطروا تحت عنوان "أطباء من أجل الجنود"-على عريضة، زعموا فيها "أن من يخلط بين المستشفيات والإرهاب عليه أن يفهم أن المستشفيات ليست مكانا آمنا بالنسبة إليه، ويجب محاربة الإرهاب في كل مكان وبكل طريقة".

هذه المطالبة أثارت ردود فعل كبيرة ومستهجنة، فالمفروض أن الأطباء غايتهم هي حماية أرواح البشر، لا الدعوة لدكّ المستشفيات بالقنابل وقتل المرضى والكادر الطبي.

من جهتها قالت الدكتورة آية الأسمر، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنية والأستاذ المشارك في كلية طب الأسنان في الجامعة الأردنية- " أؤكد أن كل قوانين وشرائع الكون السماوية منها والدنيوية الموضوعة، تتبرّأ من هذا الخطاب النازي المتغطرس والحاقد، ومن هذه المبادئ والقيم غير الإنسانية أولا، وغير الأخلاقية ثانيا، وغير المهنية ثالثا، وغير المقبولة على صعيد أخلاقيات المهنة رابعا".

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وتساءلت الدكتورة آية -في تصريحات خاصة للجزيرة– "أين قَسم أبقراط إذن؟ أين أخلاقيات المهنة؟ أين قانون المسؤولية الصحية والطبية؟"، مؤكدة أنه لا عرق ولا جنس ولا دين يحكم المهن الطبية الإنسانية.

وأضافت الدكتورة آية الأسمر -وهي عضو رابطة الكتاب الأردنيين- "نحن أطباء نحتكم إلى الأخلاق والفضيلة والقيم والمبادئ التي تدعو إلى الرحمة والإنسانية وإنقاذ الأرواح ومساعدة المرضى، وهذا خطاب دميم مشوّه مغرق في الحقد والكراهية والروح الانتقامية العنصرية، وهو خطاب منبوذ وشاذ وخارج الإطار المهني والأخلاقي والإنساني، ونحن منه براء".

وقال الدكتور زياد الزعبي نقيب الأطباء في الأردن، إنه "فيما يتعلق بما صدر عن أطباء إسرائيليين عبر وثيقة أرسلت إلى سلطات العدو الصهيوني تطالبهم فيها بتدمير المستشفيات في غزة بحجة استخدامها كملاذات آمنه للمقاتلين فهي جريمة بحق الإنسانية وتتعارض مع اتفاقيات جنيف الأربعة التي أنشئت على أساسها منظمة الصليب الأحمر الدولية والتي تعززت بملاحق عام ١٩٧٧ والتي تنص وتلزم الدول المتحاربة على توفير الحماية للجرحى وأماكن آمنه لعلاجهم ".

وأضاف الزعبي -في تصريحات خاصة للجزيرة- أن "الصهاينة قد دمروا معظم المستشفيات العاملة في غزة لقتل الجرحى وعدم توفير الفرصة لعلاجهم، فمن لم يتم قتله بالغارات الهمجية على المباني سيموت من عدم توفر العلاج. ليس ذلك فقط وانما تمنع المساعدات القادمة من الخارج سواء كانت على شكل أدوية ومستلزمات طبية أو كوادر طبية".

من جهته عبّر طبيب التقويم الأردني الدكتور مرتضى كريشان عن شعوره بالصدمة والذهول عند سماعه بمطالبة أطباء إسرائيليين بقصف المستشفيات في غزة، فالمفروض "أن الأطباء هم أكثر الناس تقديرا للحياة وقدسيتها، وهم يعرفون معاناة المرضى في المستشفيات، فكيف يطلبون إلقاء القذائف على رؤوسهم؟".

وأكد مرتضى أن دعوة هؤلاء الأطباء هو تسويغ للجيش الإسرائيلي في حربه الممنهجة على المستشفيات والقطاع الطبي في غزة، وإعطائه ذريعة لقتل الكادر الطبي والمرضى.

وشدد مرتضى على أن مزاعم الأطباء الإسرائيليين تحمل دعوة لقتل الفلسطينيين، مؤكدا أن ما تفعله غزة هو دفاع عن نفسها وصد للعدوان الإسرائيلي الذي لم يقتصر على الهجوم العسكري، بل سبقته سياسة الحصار والتجويع ومنع إدخال الدواء.

وشدد مرتضى أن هؤلاء الأطباء الإسرائيليين بدعوتهم لقصف المستشفيات قد خانوا قسم أبقراط، وخانوا إنسانيتهم، وتحولوا إلى محرضين على القتل وشركاء في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته قال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور حازم قرالة "أن هذه الدعوات العنصرية المقيتة لا تنم إلا عن العقلية العدوانية المتأصلة في مجتمعهم الإسرائيلي، وهي خروج صارخ على أهم مبادئ الطب وأخلاقه ورسالته السامية بين الشعوب".

وأضاف "أن قصف المستشفيات والمنشآت الصحية ومحاولة إخراج أكبر عدد منها من الخدمة هو رسالة واضحة للجميع أن هدف العدو هو الإبادة الجماعية، وقتل أكبر عدد ممكن من سكان قطاع غزة، وما ارتفاع عدد الشهداء من النساء والأطفال إلا دليل واضح على هذه النية".

من جهته قال المحامي والكاتب الأردني محمد العودات، إن هذه التصريحات -دعوة الأطباء الإسرائيليين الجيش لقصف مستشفيات غزة- تخالف اتفاقيات جنيف التي تنص على حماية الأعيان الطبية ومرافقها سواء كانت أعيان طبية ثابتة أو متحركة، وكل ما يتبع لها سواء كانت هذه المستشفيات مستشفيات تابعة للقوات العسكرية المحاربة أو مستشفيات مدنية.

وأكد محمد العودات أن ما دعى له الأطباء يعدّ جريمة من جرائم الحرب المنصوص عليها في المحكمة الجنائية الدولية يمكن ملاحقتهم بموجبها، وقد عرفت جرائم الحرب في المادة 8 " بالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 1949 " وقد صدر في 2021 قرار بالأغلبية عن المحكمة الجنائية الدولية باختصاصها على الجرائم التي ترتكب في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

من جهته قال دكتور عماد أبو ريان -استشاري جراحة العظام الذي يحمل البورد الألماني- إن هذا الموقف يتعارض مع مبادئ وقيم الطب كونه مهنة انسانية. وهذا الموقف يتبنى موقفا سياسيا وعسكريا، وهذا ما لا يمت إلى الطب بأي صلة أو علاقة.

وأضاف د. عماد "كما أن هذا الموقف يتنافى مع أخلاقيات المهنة وقسمها، والمعاهدات والأعراف الدولية والمؤسسات الحقوقية التي تُعنى بحقوق الإنسان".

وأكد عماد أبو ريان أن ما نشهده اليوم من استهداف مستشفيات القطاع في ساعات الذروة واكتظاظ المرضى واستهداف سيارات وفرق الإسعاف هو استهداف ممنهج. (الجزيرة)