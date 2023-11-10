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عربي-دولي

حماس: الاتصالات مستمرة مع قطر ومصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية

Lebanon 24
10-11-2023 | 11:00
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صرح القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، بأن الاتصالات والجهود مستمرة مع دولة قطر وجمهورية مصر، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية.

وأكد حمدان في مؤتمر صحفي، أن "الاحتلال الإسرائيلي وبغطاء أمريكي يرفض بشكل معلن وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار، سيتم الإعلان عنه.
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وأضاف: "مقاتلو القسام لا يزالون في خضم المواجهة مع الاحتلال ومعنوياتهم في الميدان عالية، كما ندعو إلى تصعيد المقاومة ضد العدو المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة".

وأشار القيادي في حركة "حماس"، إلى أن المقاتلين الفلسطينيين أوقعوا الكثير من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي وأن الجيش يخفي ذلك، وقال: "نؤكد بكل ثقة أن أعداد قتلى الجيش الصهيوني أضعاف ما يعلن"، مضيفا "الإسرائيليون يعترفون بكل وقاحة أن رواية الحقيقة تخدم حماس لذلك يكذبون".

وعلق حمدان على المقترحات الأمريكية حول "غزة ما بعد حماس"، وقال: "محاولات الإدارة الأمريكية لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني مرفوضة، شعبنا الفلسطيني بدأ مسيرة التحرير والعودة لاسترجاع حقوقه كاملة غير منقوصة".

كما وجه رسالة إلى المشاركين في القمة العربية التي ستعقد في الرياض يوم غد السبت، قائلا "ندعو المشاركين في القمة العربية لاتخاذ قرارات حاسمة تتجاوز مرحلة الاستنكار، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن الفلسطيني، وتفعيل أشكال المقاطعة للكيان النازي الإرهابي".

وشدد حمدان على أن "الدول العربية والإسلامية تملك أوراقا وأدوات تمكنها من التصدي للضغوط الأمريكية"، مؤكدا أنه "سنمضي في جهادنا ونؤكد تقديرنا العالي للشعوب العربية والإسلامية المتضامنة مع غزة، وندعو الشعوب المتضامنة مع أهلنا في غزة إلى تصعيد التظاهرات والضغوط". (روسيا اليوم)     


المصدر: روسيا اليوم
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