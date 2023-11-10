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الصليب الأحمر: نظام الرعاية الصحية في غزة بلغ نقطة اللاعودة

Lebanon 24
10-11-2023 | 12:08
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حذر الصليب الأحمر، الجمعة، من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب ويواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته "وصل إلى نقطة اللاعودة".

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: "نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".
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