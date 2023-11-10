بعد انقطاع الإمدادات.. المستشفى الإندونيسي في غزة "خارج الخدمة"

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خرج المستشفى الإندونيسي في غزة عن الخدمة بشكل كامل نتيجة انقطاع الوقود وإمدادات الطاقة، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية".وبذلك، ينضم المستشفى إلى نحو 20 مؤسسة صحية أخرى في غزة باتت خارج الخدمة، بسبب نقص الإمدادات وحصار القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ أكثر من شهر.وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، الجمعة، إن انفجارات وقعت قرب المستشفى الإندونيسي ليل الخميس، مما ألحق أضرارا بأجزاء من المستشفى الواقع في الطرف الشمالي من قطاع غزة.وأعلنت في بيان: "إندونيسيا تدين مرة أخرى الهجمات الوحشية على المدنيين والأهداف المدنية، خاصة المنشآت الإنسانية في غزة".وحذر الصليب الأحمر، الجمعة، من أن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، يواجه هجمات متكررة مع تضاؤل إمداداته، ووصل إلى نقطة اللاعودة.وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان: "نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة، مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".