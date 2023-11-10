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عربي-دولي

ترامب: بايدن يقود العالم لحرب عالمية ثالثة!

Lebanon 24
10-11-2023 | 13:41
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حذّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أن الرئيس الحالي جو بايدن من خلال تصرفاته قد يقود العالم إلى حرب عالمية ثالثة وصراع نووي، مشيراً إلى أن التهديد الأكثر أهمية للعالم الآن ليس الاحتباس الحراري العالمي، بل الاحتباس "النووي".
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وفي مقابلة مع إذاعة "Univision" الناطقة بالإسبانية، قال ترامب إن العالم كان "في حالة من الفوضى الكاملة" وأنه في ظل إدارته لم تكن هناك "مشاكل" ولا حروب.

وأضاف: "لقد أنجزنا بعض العمل، والآن أصبح كل شيء فظيعا. سينتهي بنا الأمر إلى حرب عالمية. لدينا زعيم غير كفء في الولايات المتحدة، لا يستطيع النزول عن المسرح، أو العثور على سلم.. لا يستطيع قول جملتين. ولا يستطيع الكلام. وهذا الشخص عليه أن يتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وكل هؤلاء الأشخاص الذين ربما لن يقولوا إنهم معجبون بنا".

 
ووفقا لترامب، فإن التهديد الأكبر للولايات المتحدة والعالم يمكن اعتباره احتمال نشوب صراع نووي، وتابع: "بايدن لا يعرف ما هي الأسلحة النووية كوسيلة رئيسية للتفاوض".

هذا وأوضح أنه "يمكن أن ينتهي كل هذا بحرب عالمية ثالثة"، مضيفاً: "عندما أسمع ما يقولونه عن البيئة، أنه خلال 300 عام سيرتفع منسوب المياه في المحيطات بمقدار جزء من مائة من البوصة، ويزعمون أن هذا تهديد فـ"التهديد ليس الاحتباس الحراري، بل الاحتباس النووي".
 
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