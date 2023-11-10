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غزة الآن.. إشتباكات ضارية وعنيفة في محيط مجمّع الشفاء

Lebanon 24
10-11-2023 | 13:56
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نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن شهود عيان من قطاع غزة، أن الفصائل الفلسطينية تخوض الآن اشتباكات ضارية وعنيفة جدا مع القوات الإسرائيلية المتقدمة في محيط مجمع الشفاء الطبي غرب غزة.

وأشار شهود في منطقة شمال القطاع، عن سماع دوي معارك شرسة واشتباكات تخوضها المقاومة الفلسطينية شمال غرب قطاع غزة.
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بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية "ورود أنباء عن وقوع مواجهة بين قواتنا ومقاتلي حماس بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، كما وردت أنباء عن تبادل لإطلاق النار في منطقة بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة".
 
الى ذلك، افادت وسائل إعلام فلسطينية بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن مستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "القوات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس التابع للجمعية".

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