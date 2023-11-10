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عربي-دولي

هكذا علّق الجيش الإسرائيلي على "ضربة" مستشفى الشفاء

Lebanon 24
10-11-2023 | 15:16
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أشار الجيش الإسرائيلي  إلى أن "قذيفة أطلقتها فصائل مسلحة في غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء في وقت سابق من اليوم"، نافياً صحة التقارير التي ذكرت أن الانفجار نجم عن ضربة جوية إسرائيلية.


وقال في بيان إن "فحص أنظمة العمليات التابعة للجيش يشير إلى أن قذيفة أطلقتها منظمات إرهابية داخل قطاع غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء"، مضيفاً أن "القذيفة التي فشل إطلاقها كانت تستهدف قوات الجيش" في محيط المستشفى.
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