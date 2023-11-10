لا مشروعية له.. ماكرون: القصف الاسرائيلي يستهدف النساء والاطفال

أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين النساء والأطفال.







واعتبر أن "لا مشروعية له"، داعياً إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.



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