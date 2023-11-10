Advertisement

عربي-دولي

لا مشروعية له.. ماكرون: القصف الاسرائيلي يستهدف النساء والاطفال

Lebanon 24
10-11-2023 | 16:46
A-
A+
Doc-P-1128850-638352569502592282.jpg
Doc-P-1128850-638352569502592282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن القصف الإسرائيلي بات يستهدف المدنيين النساء والأطفال.



واعتبر أن "لا مشروعية له"، داعياً إسرائيل إلى التوقف عن ذلك.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: آمل أن ينضمّ قادة الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
11/11/2023 01:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون حضّ إسرائيل على وقف القصف على المدنيين في غزّة
lebanon 24
11/11/2023 01:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يهاجم ماكرون ويطالبه بانتقاد حماس وليس إسرائيل
lebanon 24
11/11/2023 01:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: لا شيء يبرّر القصف الإسرائيلي ووقف إطلاق النار سيكون من مصلحة إسرائيل
lebanon 24
11/11/2023 01:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24

ماكرون

اسرائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-11-10
16:00 | 2023-11-10
15:53 | 2023-11-10
15:16 | 2023-11-10
14:51 | 2023-11-10
14:08 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24