ماكرون حضّ إسرائيل على وقف القصف على المدنيين في غزّة

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي" بثت مساء الجمعة إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.

وقال ماكرون: "نحن نشاطر إسرائيل وجعها، ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب لكن لا يوجد أي مبرّر للقصف الذي يقتل مدنيين في غزة، ذاكراً الأطفال والنساء والمسنّين.

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وأضاف: "آمل أن ينضمّ قادة الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزّة".

وقال ماكرون أمام ممثلي خمسين بلدا ومنظمة إنسانية: "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. وينبغي من أجل ذلك إقرار هدنة إنسانية سريعا جدا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار". وأضاف: "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".