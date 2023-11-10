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ماكرون حضّ إسرائيل على وقف القصف على المدنيين في غزّة

Lebanon 24
10-11-2023 | 18:00
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حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع "بي بي سي" بثت مساء الجمعة إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في غزة.
وقال ماكرون: "نحن نشاطر إسرائيل وجعها، ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب لكن لا يوجد أي مبرّر للقصف الذي يقتل مدنيين في غزة، ذاكراً الأطفال والنساء والمسنّين.
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وأضاف: "آمل أن ينضمّ قادة الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزّة".
وقال ماكرون أمام ممثلي خمسين بلدا ومنظمة إنسانية: "في المدى القريب، علينا أن نعمل على حماية المدنيين. وينبغي من أجل ذلك إقرار هدنة إنسانية سريعا جدا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار". وأضاف: "يجب أن يصبح ذلك ممكنا".
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