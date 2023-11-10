السعودية: قمّة عربية استثنائية في الرياض اليوم

أعلنت المملكة العربية السعودية عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية استثنائية اليوم السبت، وذلك عوضاً عن القمتين اللتين كانتا مقرّر أن تعقدا في التاريخ نفسه.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنه "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 11 تشرين الثاني 2023، عوضًا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه؛ حيث يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة في شأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها".

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