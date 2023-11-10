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عربي-دولي
إسرائيل تعدّل عدد قتلاها
Lebanon 24
10-11-2023
|
19:00
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه جرى تعديل عدد قتلى طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول، بالخفض إلى نحو 1200 بعدما كانت التقديرات الحكومية تشير في السابق إلى مقتل 1400.
وقال المتحدث ليؤور هايات في بيان مكتوب إن "نحو 1200 هو العدد الرسمي لضحايا مذبحة 7 تشرين الأول"، مضيفا أنه "تمّ تعديل الرقم الخميس".
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