الصحّة العالمية: نصف المستشفيات في قطاع غزّة خارج الخدمة

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حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن الدولي من أن "النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكاً تماماً"، قائلاً إن "نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبح خارج الخدمة".وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين"، مشيرا إلى وقوع "أكثر من 250 هجوما" على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول.وأضاف: "أفضل طريقة لدعم هؤلاء العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الذين يعتنون بهم هي منحهم الوسائل التي يحتاجون إليها للرعاية الصحية من أدوية ومعدات طبية ووقود لمولدات المستشفيات"، داعياً إلى زيادة المساعدات الإنسانية التي تصل عبر معبر رفح، ومكرّراً دعوات مسؤولي الأمم المتحدة إلى وقف لإطلاق النار.