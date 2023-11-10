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استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة.. ما كشفته "الصحة العالمية" مرعب!

Lebanon 24
10-11-2023 | 23:20
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن طفلا يقتل في المتوسط كل عشر دقائق في قطاع غزة، محذرا من أنه "لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن".

وأضاف أن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل وأن التي ما زالت تعمل تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفا نظام الرعاية الصحية بأنه "على شفا الانهيار".
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وقال غيبريسوس للمجلس المؤلف من 15 عضوا "ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين. والمشارح مكتظة. عمليات جراحية دون تخدير. عشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات".

وأضاف أن منذ السابع من تشرين الأول، تحققت منظمة الصحة العالمية من أكثر من 250 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، في حين وقع 25 هجوما على منشآت الرعاية الصحية في إسرائيل. وتقول إسرائيل إن حماس تخفي أسلحة في أنفاق تحت المستشفيات، وهو ما تنفيه الحركة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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