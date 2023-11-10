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عربي-دولي

مسؤول أميركي يكشف.. مفاوضات جارية لهدنة في غزة مقابل إطلاق الرهائن

Lebanon 24
10-11-2023 | 23:31
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أكد مسؤول أميركي رفيع المستوى أن الأطراف المشاركة في المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة تعمل على التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

وقال المسؤول لشبكة سي إن إن الأميركية إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإنه سيتم الإفراج عن الرهائن تباعا وعلى مراحل- مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء - في عملية من المتوقع أن تستغرق أياما عدة.
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وحذر المسؤول من تعثر المحادثات و تدهورها في أي وقت، مضيفا: "لقد كان الاتفاق وشيكا من قبل. ليس هناك أي تأكيد على الإطلاق."

من جانبها، أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المحادثات، التي تضم إسرائيل ومصر وقطر وحماس والولايات المتحدة، ستقسم إلى مراحل ذات أهداف محددة وتتمثل المرحلة الأولى بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن المدنيين والسماح للمواطنين الأجانب العالقين داخل غزة بالمغادرة.

ولفتت إلى أن تفاصيل كثيرة لم يتم التوافق عليها بعد، من بينها من سيراقب الأشخاص والبضائع التي تدخل غزة وتخرج منها، حيث من المرجح أن تستغرق المحادثات أيامًا قبل التوصل إلى اتفاق الهدنة.
 
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