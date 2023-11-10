في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة.. اسرائيل تواصل استهداف المستشفيات وتقتحم نابلس

Advertisement

في اليوم الـ36 من الحرب على قطاع غزة، كثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه للمستشفيات، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في غارات استهدفت مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي، في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والقوات الاسرائيلية في عدة محاور ومناطق بالقطاع.إلى ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ "قنّاصة إسرائيل يستهدفون مستشفى القدس"، متحدثا عن "إطلاق نار بشكل مباشر على الموجودين في المبنى، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 28 شخصا بينهم إصابتان".كما أكّد أنّ "القوّات الاسرائيلية تطلق النار على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس"، مرفقا ذلك بوسم "#انقذوا_مستشفى_القدس".بدوره، اعتبر مدير مجمع مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية أنّ يوم الجمعة كان "يوم استهداف المستشفيات".فيما توعّد الجيش الإسرائيلي بقتل عناصر حماس إذا شوهدوا وهم يُطلقون النار من المستشفيات، مكررا اتّهام الحركة بأنها "تنشط" من داخل المراكز الطبّية، وهو ما سبق للحركة أن نفته.فيما وقع عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف إسرائيل لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.كما استشهد سبعة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الحبوب في بيت لاهيا شمال غزة. ولا يزال العديد من الأشخاص تحت ركام المنزل المستهدف.أما مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الذي قصفته مرارا القوات الإسرائيلية أمس، فغرق اليوم في الظلام اثر الانقطاع التام للكهرباء.اقتحام جديد في الضفةأما في الضفة الغربية، فاقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية. ولم تتوفر على الفور معلومات عما يجري في المدينة الواقعة في شمال الضفة، لكن الاقتحام أتى بعد ليالٍ من الدخول المتكرر للقوات الإسرائيلية إلى مدن الضفة.بالتزمن اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال رام الله، ومدينة البيرة أيضايشار إلى أن الحرب التي دخلت شهرها الثاني، حصدت حتى الآن أكثر من 11078 شخصًا بينهم أكثر من 4506 أطفال من الجانب الفلسطيني.فيما حذّر المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة من أنّ النظام الصحّي في غزّة "منهك تماما" ويتهاوى، مؤكداً مقتل طفل كل 10 دقائق.أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغت 1200 في أحدث رقم قدمه الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، بعدما كان أعلن سابقا أنه 1400، سقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.