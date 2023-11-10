بين حماية المدنيين ومنع توسيع نطاق الحرب.. هذا ما ناقشه بايدن وسلطان عمان

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شدد الرئيس الأميركي جو بايدن وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، على أهمية وصول المساعدات وحماية المدنيين في غزة، وردع أي تهديد لتوسيع نطاق الحرب.وذكر بيان للبيت الأبيض أن بايدن ناقش مع سلطان عُمان "آخر التطورات في غزة وأهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وأهمية حماية المدنيين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي"، في الوقت الذي ترد فيه إسرائيل على هجوم حماس.كما "شددا على أهمية ردع التهديدات من أي دولة أو جهة فاعلة من غير الدول تسعى إلى توسيع نطاق الصراع والعمل من أجل سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية"، بحسب البيان.