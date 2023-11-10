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عربي-دولي

أميركا... زلزال قوي يضرب ساحل كاليفورنيا

Lebanon 24
10-11-2023 | 23:45
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أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وبحسب الهيئة، وكان مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.
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وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات.
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