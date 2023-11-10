أميركا... زلزال قوي يضرب ساحل كاليفورنيا

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أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة.وبحسب الهيئة، وكان مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات.