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عربي-دولي
أميركا... زلزال قوي يضرب ساحل كاليفورنيا
Lebanon 24
10-11-2023
|
23:45
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أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
وبحسب الهيئة، وكان مركز الزلزال على بعد 167 كيلومترا جنوب غرب مدينة فيرنديل.
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وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات.
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