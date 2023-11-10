ماكرون لإسرائيل: لا مبرر لقصف المدنيين في غزة

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حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في القطاع المحاصر، مؤكداً أن لا مبرر لقتلهم.وفي مقابلة مع "BBC" بثت مساء الجمعة، قال ماكرون "نحن نشاطر إسرائيل وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب"، مضيفاً "لكن في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل ولا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحض إسرائيل على التوقف".كما أضاف الرئيس الفرنسي "رد الفعل هذا في مكافحة الإرهاب، لأنه صادر عن ديموقراطية، يجب أن يكون وفقا للقواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي".وردا على سؤال حول انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه "ليس قاضيا"، مبديا قلقه من أن يؤدي "القصف المكثف" لغزة إلى "استياء" في المنطقة.أتت هذه التصريحات غداة "مؤتمر إنساني" نظم الخميس في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي دعا خلاله إلى "العمل على وقف إطلاق النار".