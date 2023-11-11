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عربي-دولي

نحو ألف مسؤول بوكالة أميركية يدعون بايدن لهدنة في غزة

Lebanon 24
11-11-2023 | 00:28
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أظهرت نسخة من خطاب اطلعت عليها رويترز أن أكثر من ألف مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وقعوا على خطاب مفتوح يحث إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
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والخطاب هو أحدث علامة على عدم الرضا داخل الحكومة الأميركية عن دعم بايدن لإسرائيل في ردها على هجمات حماس في السابع من أكتوبر.

وورد في الخطاب "نشعر بالقلق والإحباط إزاء الانتهاكات الكثيرة للقانون الدولي، وهي قوانين تهدف إلى حماية المدنيين والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات ودور العبادة". 

وأضاف الخطاب "نعتقد أنه لا يمكن تفادي المزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وحصد الخطاب المنشور في الثاني من نوفمبر حتى الآن 1029 توقيعا من موظفين بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وأسماء الموقِّعين محجوبة، لكن يظهر أنه موقَّع من مسؤولين في كثير من مكاتب الوكالة في واشنطن، بالإضافة إلى مسؤولين منتشرين في أنحاء العالم.

وقالت جيسيكا جيننجز المتحدثة باسم الوكالة في رد عبر البريد الإلكتروني "نقدّر الحوار المستمر مع موظفينا وشركائنا ونواصل الترحيب بمشاركة آراء فريقنا مع القيادة".

ونشر أكثر من 500 شخص عملوا في حملة بايدن الانتخابية في 2020  الخميس خطابا اطلعت عليه رويترز يدعو الرئيس إلى مساندة وقف فوري لإطلاق النار، وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مجموعة من موظفي الكونجرس نظمت وقفة صامتة يوم الأربعاء في مبنى الكونجرس (الكابيتول) للمطالبة بوقف إطلاق النار.
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