اليونيسف تدق ناقوس الخطر: حياة مليون طفل مهددة في غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن حياة مليون طفل في غزة باتت "معلقة بخيط رفيع" مع انهيار الخدمات الصحية للأطفال تقريبا في أنحاء القطاع.



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كما أشار البيان إلى أن أكثر من 1.5 مليون نازح، من بينهم 700 ألف طفل، يكابدون الآن من أجل الحصول على مياه آمنة ويعيشون ظروفا "مروعة" فيما يتعلق بالصرف الصحي. وذكرت المنظمة في بيان أن "الانهيار شبه التام والهجمات التي تتعرض لها الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في أنحاء غزة، لا سيما في المناطق الشمالية، يهدد حياة جميع الأطفال في القطاع".كما أشار البيان إلى أن أكثر من 1.5 مليون نازح، من بينهم 700 ألف طفل، يكابدون الآن من أجل الحصول على مياه آمنة ويعيشون ظروفا "مروعة" فيما يتعلق بالصرف الصحي.

ودعت اليونيسف إلى وقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية فورا وسرعة توصيل إمدادات الوقود والمساعدات الطبية إلى المستشفيات في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الأجزاء الشمالية من القطاع.