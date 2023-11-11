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عربي-دولي

في يومين.. 100 ألف فلسطيني نزحوا من شمال غزة إلى جنوبها

Lebanon 24
11-11-2023 | 00:36
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بعدما أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمال غزة بالنزوح إلى جنوب القطاع، مهدداً بتشديد القصف المستمر منذ أكثر من شهر، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري إن أكثر من 100 ألف من سكان قطاع غزة نزحوا جنوبا خلال اليومين الماضيين مع قيام القوات الإسرائيلية بعمليات "في عمق مدينة غزة".
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كما قال هاجاري في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن جهودا تجري لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الجهود تستغرق وقتا.

كما أوضح "إننا نعمل طوال الوقت ونأخذ زمام المبادرة بشأن مجموعة من الجهود لإعادة الرهائن. هذه الجهود معقدة وليست هي النهاية. إنها تستغرق وقتا وستستغرق وقتا".

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