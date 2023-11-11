تاريخه يعود لـ50 عاما.. ما هو احتجاج "التظاهر بالموت"؟

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وظهر "التظاهر بالموت" (Die-in protest) في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، واستعمله المحتجون على قضايا متنوعة من حرب فيتنام، إلى الحملة ضد الأسلحة النووية، إلى المطالبة باهتمام أكبر بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز". انتشر "التظاهر بالموت" كأسلوب احتجاج على نطاق واسع في العالم في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وغزة، وبات الأسلوب الأكثر شعبية للاحتجاج على مجموعة متنوعة من القضايا في السنوات الأخيرة، إلا أنه ليس حديثا إذ له تاريخ يمتد لأكثر من 50 عاما.وظهر "التظاهر بالموت" (Die-in protest) في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، واستعمله المحتجون على قضايا متنوعة من حرب فيتنام، إلى الحملة ضد الأسلحة النووية، إلى المطالبة باهتمام أكبر بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

وبحلول منتصف السبعينيات، كان "التظاهر بالموت" جزءا مهما من أساليب احتجاج الحركات الاجتماعية في جميع أنحاء أميركا الشمالية وبدرجة أقل أوروبا، بحسب تقرير من "أكتيف هيستوري".



وتعلمت الجماعات والمنظمات المحلية هذا التكتيك وكيفية تنفيذه من الصحف ومنشورات الناشطين وبالاتصال المباشر مع المنظمين من مدن أخرى، في تلك القضايا، وفق التقرير.

وفي السبعينيات، تعلم منظمو احتجاج للمطالبة بسلامة راكبي الدراجات على الطرق في كندا كيفية تنفيذ هذا النوع من الاحتجاجات بعد مظاهرة في فيلادلفيا، عام 1972، حيث قام 420 شخصا بمحاكاة الموت احتجاجا على تجارب الأسلحة النووية، وفق التقرير.



وينقل الموقع أن واحدة من أولى الإشارات إلى مصطلح "التظاهر بالموت" كانت في تغطية احتجاج نظمه دعاة حماية البيئة في بوسطن الأميركية للاحتفال بيوم الأرض الأول، في 22 نيسان عام 1970. وتظاهر بضع عشرات من الأشخاص، بعضهم حمل توابيت، وتظاهروا بالموت أمام عدادات التذاكر في مطار لوغان الدولي لزيادة الوعي بالتلوث.



ومن بين الأمثلة المبكرة الأخرى، وفق التقرير، احتجاج نظمته لحركة "أشخاص ضد استخدام غاز الأعصاب" في سياتل، في مايو عام 1970، واحتجاج ضخم لإضراب النساء من أجل السلام في نيويورك، في عام 1972.

كيف يتم؟

يبدأ الاحتجاج، بحسب التقرير، عادة عبر استيلاء مفاجئ على مكان عام مزدحم من قبل المتظاهرين، وغالبا ما يستعين المحتجون بدعائم رمزية كالتوابيت أو الخرق الملطخة بالدماء، وقد تكون هناك شعارات أو غناء أو قد يكتفون بالصمت.



يدوم "التظاهر بالموت" عادة لوقت قصير فقط قبل تدخل الشرطة عادة لطرد المحتجين من المكان العام الذي يحتلونه.



ويحول العشرات أو المئات من المتظاهرين الذين يلعبون دور الموتى مساحة عامة كزاوية شارع أو بهو فندق إلى ساحة معركة أو موقعا لحادث رمزي.

كما استخدم النهج في دعم القضايا المناصرة لحقوق الأميركيين من أصل أفريقي، إذ جلسوا على مر السنوات، وحتى استلقوا على الأرض لتأكيد حقوقهم في الفضاء العام والمواطنة المتساوية، وفق التقرير.



وكان مثالهم على المعارضة المنظمة مؤثرا بشكل كبير على ثقافة الاحتجاج في الستينيات والسبعينيات في جميع أنحاء العالم.

وينقل تقرير من موقع "بوليتكل فايلانس" أن الاحتجاج العادي يقتصر على ترديد النشطاء للشعارات، لكن احتجاج "التظاهر بالموت" يقوم الناشطون فيه بشكل درامي بإعادة تمثيل مشاهد العنف في سعيهم للمساءلة ووضع حد للعنف، "وهذا ما يجذب الانتباه أكثر".



قد يصرخ المتظاهرون برسائل أو يستخدمون علامات لإضافة سياق إلى المشاهد المادية التي يتم تمثيلها. ويمكن أن تشمل أيضا صورا للضحايا، بالإضافة إلى صور أو دمى للموتى، واللباس المنسق، وتحديد رسوم الجثث بالطباشير على الرصيف، ومحاكاة عمليات القتل، مثل خطوط الإعدام الوهمية أو فرق الإعدام رميا بالرصاص، وفق التقرير.



ويشير التقرير إلى أن بعض الاحتجاجات تهدف إلى نقل الأحداث المخفية والتي تحدث بعيدا عن الأنظار، مثل المذابح السرية أو حالات الاختفاء، وتمثيلها أمام أعين الجمهور.