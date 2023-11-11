بيونغ يانغ تندد بتحذيرات بلينكن بشأن تقاربها مع موسكو

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دانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، تحذيرات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن التقارب بين بيونغ يانغ وموسكو، قائلة إن هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى تفاقم التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة" في شبه الجزيرة الكورية.وخلال زيارة لسيول هذا الأسبوع، قال بلينكن إنه قلق بشأن "التعاون العسكري المتزايد والخطير لكوريا الشمالية مع روسيا"، حاضا بكين، الحليف الرئيس لبيونغ يانغ، على استخدام نفوذها لمنع تجارب عسكرية خطيرة.ودانت بيونغ يانغ السبت تصريحات بلينكن ووصفتها بأنها "غير مسؤولة واستفزازية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وقالت وزارة الخارجية إن هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى زيادة التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.وأضافت "يجب على الولايات المتحدة أن تعتاد على الواقع الجديد للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وروسيا" مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.