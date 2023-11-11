25
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بيونغ يانغ تندد بتحذيرات بلينكن بشأن تقاربها مع موسكو
Lebanon 24
11-11-2023
|
01:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، تحذيرات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن التقارب بين بيونغ يانغ وموسكو، قائلة إن هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى تفاقم التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة" في شبه الجزيرة الكورية.
Advertisement
وخلال زيارة لسيول هذا الأسبوع، قال بلينكن إنه قلق بشأن "التعاون العسكري المتزايد والخطير لكوريا الشمالية مع روسيا"، حاضا بكين، الحليف الرئيس لبيونغ يانغ، على استخدام نفوذها لمنع تجارب عسكرية خطيرة.
ودانت بيونغ يانغ السبت تصريحات بلينكن ووصفتها بأنها "غير مسؤولة واستفزازية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وقالت وزارة الخارجية إن هذه التصريحات "لا تؤدي سوى إلى زيادة التوترات السياسية والعسكرية الخطيرة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.
وأضافت "يجب على الولايات المتحدة أن تعتاد على الواقع الجديد للعلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية وروسيا" مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
Lebanon 24
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
13:45 | 2023-11-10
10/11/2023 01:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
12:06 | 2023-11-10
10/11/2023 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن "حزب الله".. هذا الصاروخ "سيقلب المعادلات" وما قيلَ غير عادي!
Lebanon 24
مُفاجأة عن "حزب الله".. هذا الصاروخ "سيقلب المعادلات" وما قيلَ غير عادي!
14:00 | 2023-11-10
10/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟
13:23 | 2023-11-10
10/11/2023 01:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"طائرات غير عادية" في جنوب لبنان.. وتحذيرٌ إسرائيليّ عاجل!
Lebanon 24
"طائرات غير عادية" في جنوب لبنان.. وتحذيرٌ إسرائيليّ عاجل!
11:30 | 2023-11-10
10/11/2023 11:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:24 | 2023-11-11
هزة أرضية تضرب تركيا.. هذه قوتها
05:11 | 2023-11-11
مشاهد تُنشر لأوّل مرّة... إستهداف منزل تحصّن في داخله جنود إسرائيليّون (فيديو)
04:49 | 2023-11-11
"ساعات تفصلنا عن الموت".. توقف العمليات بمستشفى الشفاء في غزة
04:37 | 2023-11-11
" الاستيلاء على 11 موقعاً تابعاً لحماس"... هذا ما أعلنه أدرعي
04:15 | 2023-11-11
على حافة "الشر المطلق".. الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في السودان
04:11 | 2023-11-11
رئيسي قبيل مغادرته إلى السعودية: نتطلع للتوصل إلى قرار حاسم حول غزة في قمة الرياض
فيديو
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
11/11/2023 12:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
11/11/2023 12:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
11/11/2023 12:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24