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عربي-دولي

رئيسي قبيل مغادرته إلى السعودية: نتطلع للتوصل إلى قرار حاسم حول غزة في قمة الرياض

Lebanon 24
11-11-2023 | 04:11
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبيل مغادرته إلى الرياض لحضور القمة العربية الإسلامية الطارئة حول غزة، إن القضية الفلسطينية هي الأهم للعالم الإسلامي، وتحتّم تبنّي قرار حاسم.

وأضاف الرئيس الإيراني: هذا الاجتماع ينتظره الجميع وخاصة الأمة الإسلامية، ليجتمع قادة الدول الإسلامية لطرح القضية الأهم للعالم الإسلامي والتوصل إلى قرار حاسم يتم تنفيذ بالكامل. 
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وأضاف: هذا الاجتماع ليس مجرد اجتماع للكلام فقط، بل يجب أن يكون اجتماعا للقيام بخطوات عملية. الأمة الإسلامية تتوقع من مسؤولي الدول الإسلامية التحرك والعمل في هذا الصدد، أي وقف القصف بشكل فوري، وفتح الطريق لمساعدة شعب غزة المظلوم، ورفع الحصار عنه والدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وأكد رئيسي أن أواشنطن تعرقل وقف إطلاق النار وأن مصدر كل هذا الفساد هو الولايات المتحدة. 

وأشار إلى أن "فلسفة تشكيل منظمة التعاون الإسلامي هي من أجل قضية فلسطين ويجب متابعة العمل بجدية من قبل قادة الدول".
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