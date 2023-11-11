" الاستيلاء على 11 موقعاً تابعاً لحماس"... هذا ما أعلنه أدرعي

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أعلن الجيش الإسرائيلي استيلائه على "11 موقعا عسكريا تابعا لحماس"، منذ بداية العملية البرية.وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بأن القوات الإسرائيلية "رصدت ودمرت الليلة الماضية، نفقا تحت الأرض كان يقع بجوار مدرسة".وتابع أدرعي في منشور على منصة "إكس"، أن "القوة النارية التابعة للواء 215، رصدت مجموعة تخريبية لدى تحركها باتجاه مقاتلي جيش الدفاع من لواء "جفعاتي" أثناء عملهم في الميدان، وعليه تم تصفية المجموعة وإزالة تهديدها المحتمل".وخلال الليلة الماضية أيضا، هاجمت القوات البحرية الإسرائيلية، بحسب المصدر ذاته، "مباني تستخدمها منظمة حماس الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في شمال قطاع غزة. وتم قصف مخازن أسلحة وذخيرة توجد بداخليها معدات خاصة بالقوة البحرية التابعة لحماس".وأوضح المتحدث العسكري أن القوات البحرية "تمكنت من إغلاق دائرة النار ومهاجمة المباني بتوجيه من قوات المشاة العاملة داخل أراضي القطاع التي كانت قد رصدت أهدافاً عسكرية داخل عدة مبانٍ في محيط مخيم الشاطئ".