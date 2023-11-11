"ساعات تفصلنا عن الموت".. توقف العمليات بمستشفى الشفاء في غزة

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أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية "موت أطفال ومرضى داخل المستشفى"، مضيفا أن "طفل توفى داخل الحضانة وآخر في العناية المركزة".ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الساعات المقبلة، حسبما نقل مراسل "الحرة" عن مدير مجمع الشفاء الطبي.وقال: "ساعات تفصلنا عن الموت والعالم يشاهدنا، ونحن لسنا أرقاما، وجثث القتلى متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى".وأشار إلى أن "القصف استهدف قسم العناية المركزة"، ما تسبب في "إصابة من هم مصابون أصلا بهذا القصف".وأضاف:" ليس لدينا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا إنترنت وأصبحنا معزولين تماما عن العالم".وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إلى "توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود تماما"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".وأضاف القدرة "نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد".