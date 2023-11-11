Advertisement

عربي-دولي

"ساعات تفصلنا عن الموت".. توقف العمليات بمستشفى الشفاء في غزة

Lebanon 24
11-11-2023 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1129017-638353004080540018.jpg
Doc-P-1129017-638353004080540018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية "موت أطفال ومرضى داخل المستشفى"، مضيفا أن "طفل توفى داخل الحضانة وآخر في العناية المركزة".

ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الساعات المقبلة، حسبما نقل مراسل "الحرة" عن مدير مجمع الشفاء الطبي.
Advertisement

وقال: "ساعات تفصلنا عن الموت والعالم يشاهدنا، ونحن لسنا أرقاما، وجثث القتلى متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى".

وأشار إلى أن "القصف استهدف قسم العناية المركزة"، ما تسبب في "إصابة من هم مصابون أصلا بهذا القصف".

وأضاف:" ليس لدينا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا إنترنت وأصبحنا معزولين تماما عن العالم".

وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إلى "توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بعد نفاد الوقود تماما"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف القدرة "نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة حيث يوجد هناك 45 من المواليد الجدد".
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:22 | 2023-11-11
06:31 | 2023-11-11
07:24 | 2023-11-11
07:13 | 2023-11-11
07:00 | 2023-11-11
05:24 | 2023-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24