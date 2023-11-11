هزة أرضية تضرب تركيا.. هذه قوتها

أعلنت الطوارئ التركية تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر في محافظة ألانيا جنوب غربي تركيا.

وأشارت إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 89.75 كم. (روسيا اليوم)