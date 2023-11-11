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عربي-دولي

هزة أرضية تضرب تركيا.. هذه قوتها

Lebanon 24
11-11-2023 | 05:24
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أعلنت الطوارئ التركية تسجيل هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر في محافظة ألانيا جنوب غربي تركيا.
 
 
وأشارت إلى أن مركز الهزة وقع على عمق 89.75 كم. (روسيا اليوم) 
 
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