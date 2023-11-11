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عربي-دولي
ماذا خسر بايدن بدعمه الحرب على غزة؟
Lebanon 24
11-11-2023
|
07:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ
وفق برقيّة دبلوماسية حصلت عليها شبكة "سي ان ان"، تلقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تحذيرات "صارخة" من دبلوماسيين أميركيين في عواصم عربية من أنّ دعمها القوي للحملة الإسرائيلية المدمّرة في غزة "يخسرنا الشعوب العربية على مدى جيل كامل".
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ويرى الباحث الأميركي المتخصِّص في شؤون الأمن القومي سكوت مورغان، أنّ ما ورد في برقيات السفارات الأميركية بشأن الرأي العام في الشرق الأوسط، يُشير إلى أنّ واشنطن "انخرطت بشكل مباشر في الحرب بتأييدها المطلَق لإسرائيل سياسيا وعسكريا".
ويلفت إلى أن هذه "النظرة السلبية" للدور الأميركي، تشيع كذلك في وسائل الإعلام العربية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتظهر داخل الولايات المتحدة أيضا معارضة لسياسة بايدن في الصراع الجاري، وفق مورغان، مشيرا بشكل خاص، إلى استياء بين موظفين في وزارة الخارجية والكونغرس والأوساط الأكاديمية.
كما يلفت المتحدّث ذاته إلى أن "حركة حماس لقت دعمًا في "أوساط اليسار الأميركي، بحيث يعتبرونها حركة مقاومة تقدّمية، كما رأينا في مقاطع فيديو؛ لذا فإن بعض أيديولوجية الحرب الباردة في ما يتعلّق بالاستعمار لا تزال فاعلة". (سكاي نيوز)
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