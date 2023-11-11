انطلاق القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة.. وهذه أبرز الكلمات

انطلقت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

بن سلمان

وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القمة قائلاً: "نؤكد إدانتنا ورفضنا القاطع للحرب الشعواء في غزة".

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وتابع قائلاً: "يجب الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة"، وطالب بتوفير ممرات إنسانية آمنة في القطاع.

وأكد بن سلمان أن "استمرار الحرب في غزة هو فشل لمجلس الأمن".

أبو الغيط

من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إنه "هناك حقد إسرائيلي ضد سكان غزة الصامدين"، مؤكداً أن "مجلس الأمن فشل في تقييد إسرائيل لوقف مجازرها الوحشية".

وأضاف: "التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب لا يمكن القبول بها".

حسين إبراهيم طه

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه: "ندعو لوقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات".

واشار إلى أن "التطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال في غزة يمثل جريمة ضد الإنسانية".

لازاريني

أشار المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازلريني إلى أن 100 زميل قضوا بقطاع غزة وأكثر من 10 آلاف قضوا معظمهم نساء وأطفال.

وأضاف: "الوضع كارثي وصادم في غزة وكل شيء يشارف على النفاد من غذاء ودواء ووقود".

وتابع قائلاً: "هناك نقص شديد في المواد الطبية وأهل غزة يشعرون أن الجميع تخلوا عنهم".

عباس

وبدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن "قوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا من أبناء شعبنا في غزة معظمهم أطفال ونساء"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تخطّت كل الخطوط الحمراء بحق الفلسطينيين من قتل وتدمير".

تابع قائلاً: "نحن أصحاب الأرض والقدس وعلم فلسطين سيبقى يوحّدنا والاحتلال مآله الزوال".

وشدد على أن "أميركا تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي"، مؤكداً أن "المجتمع الدولي يتعامل مع قضيتنا بمعايير مزدوجة".

وأضاف عباس: "على إسرائيل السماح بإيصال الأموال إلى قطاع غزة".

وطالب عباس بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة وبحل قضية اللاجئين بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ.

وقال: "نحن جاهزون لانتخابات تشريعية ورئاسية عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني بما فيه القدس".

عبدالله الثاني

وقال العاهل الأردني عبدالله الثاني أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لوقف القتل والدمار"، لافتاً إلى أن "الظلم على الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي".

واشار إلى أن "منع إسرائيل للغذاء والدواء عن قطاع غزة جريمة حرب".

وأكد العاهل الأردني أنه "يجب البدء بعملية سلام جادة في الشرق الأوسط".

السيسي

من جانبه، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إدانته لما يتعرض له سكان غزة من قتل وتهجير قسري، مشيراً إلى أنه "يجب الوقف الفوري للقتال من دون أي شروط".

وأضاف: "على المجتمع الدولي الضغط لوقف الدم ومعالجة جذور الصراع".

وتابع قائلاً: "سياسة العقاب الجماعي لأهل غزة غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس".

أردوغان

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقال إن "إسرائيل تُحاول الانتقام من أحداث 7 تشرين الاول بقتل الأبرياء والأطفال والنساء".

وأضاف: "المجتمع الدوليّ صامت تجاه ما يجري في قطاع غزة ولا يمكن تفهّم حالة الجنون الإسرائيلية تحت أي ذريعة".

وتابع قائلاً: "الولايات المتحدة والغرب يدعيان حقوق الإنسان لكنهما للأسف نسيا ذلك أمام ممارسات إسرائيل".

وأردف قائلأً: "غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية تشبه جهنم ويجب أن نبذل جهودا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها".