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عربي-دولي
إسرائيل تغتال قائداً بارزاً في "حماس"... من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
11-11-2023
|
07:13
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قائد سرية "النصر" التابعة لحركة "حماس" أحمد صيام، داخل مدرسة البراق. (روسيا اليوم)
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